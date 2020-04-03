الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

صعد سعر صرف الروبل أمس أمام الدولار واليورو، مع ارتفاع أسعار النفط، بعدما دعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لدول تحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين لبحث الوضع في أسواق النفط.

وأغلق الروبل الروسي تعاملات أمس عند 77.25 روبل للدولار، وبذلك يكون سعر صرف العملة الأمريكية قد تراجع بواقع 1.54 روبل.

كذلك انخفض سعر صرف العملة الأوروبية بواقع 2.44 روبل إلى 83.86 روبل لليورو، وفقا لما أظهرته بيانات بورصة موسكو.

وجاء صعود العملة الروسية بعدما قفزت أسعار النفط يوم أمس الخميس بأكثرمن 20% بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعلن روسيا والسعودية عن خفض كبير لإنتاج النفط، قريبا، بالإضافة لدعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ لتحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين للتعامل مع اضطرابات السوق النفطية.

أما على صعيد التداولات، فأغلق مؤشرا بورصة موسكو تعاملات أمس في المنطقة الخضراء، حيث صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 2.92%، في حين صعد مؤشر الأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 4.69%.

المصدر: RT