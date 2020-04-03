ترامب يأمل مجددا باتفاق روسي- سعودي بشأن النفط قريبا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأن روسيا والسعودية ستتوصلان إلى اتفاق بشأن الوضع الحالي في أسواق النفط قريبا.

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وقال ترامب للصحفيين، أمس الخميس، "سيكون أمرا رائعا لروسيا والمملكة العربية السعودية​​​. آمل أن يبرما هذا الاتفاق - هذا ما أخبروني به ... آمل أن يحدث هذا قريبا ، آمل أن يعلنوا عنه قريبا".

وأشار ترامب إلى أنه يمكن تخفيض حجم الإنتاج من 10 إلى 15 مليون برميل يوميا.

وأكد ترامب أن "قطاع النفط في العالم مدمر، وهذا الأمر سيء جدا بالنسبة لروسيا وللسعودية.. سيء جدا لكلاهما على حد سواء. أعتقد أنهما ستبرمان صفقة".

وارتفعت أسعار النفط العالمية، مساء أمس بنسبة 30 بالمئة، وفقا لبيانات التداول، بعد اتصال ترامب هاتفيا بولي العهد السعودي.

ودعت السعودية، الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول المصدرة النفط "أوبك" ومجموعة من الدول المنتجة الأخرى، سعيا للوصول إلى اتفاق يعيد التوازن المنشود في الأسواق البترولية.

المصدر: وكالات