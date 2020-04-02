السيسي يأمر الحكومة برفع مكافأة الأطباء في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمرا للحكومة برفع مكافأة الأطباء الامتياز من 400 إلى 2200 جنيه شهريا وذلك لأول مرة في مصر.

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وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن هناك اهتماما كبيرا لدعم القطاع الصحي، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض.

وأوضح أن التكليف الرئاسي يشمل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

وأضاف الوزير أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لحوالي 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في بدل المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض ليرتفع الحد الأدنى له من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيها، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يزيد فيها بدل الأطباء بهذا الشكل، حيث كان يعاني الأطباء في مصر من قيمة المكافأة القليلة، وطالبوا مرارا برفعها.

المصدر: RT