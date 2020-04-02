ترامب: أتوقع اتفاقا روسيا - سعوديا بشأن النفط قريبا ولدي خيار آخر إن لم يحدث ذلك

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته بأن روسيا والسعودية ستتوصلان إلى اتفاق بشأن الوضع الحالي في أسواق النفط "في غضون أيام"، مشيرا إلى أن هذا الوضع يضر بكلا الجانبين.

وصرح ترامب أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في البيت الأبيض بأنه متأكد بقدرة موسكو والرياض على تسوية الخلاف بينهما من أجل إعادة خفض مستوى الإنتاج، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار النفط، لافتا إلى أنه أجرى "محادثات رائعة" مؤخرا مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وذكر ترامب: "قطاع النفط في العالم مدمر، وهذا الأمر سيء جدا بالنسبة لروسيا وللسعودية.. سيء جدا لكلاهما على حد سواء. أعتقد أنهما ستبرمان صفقة".

وتابع ترامب أن لديه خيارا آخر للتصرف بغية تسوية الوضع، إذا كانت روسيا والسعودية ستفشلان في إبرام صفقة، لكنه لا يرغب في اللجوء لذلك الخيار، الذي لم يعلن عن فحواه.

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي للصحفيين الثلاثاء إن موسكو والرياض تبحثان سبل إنهاء "حرب أسعار النفط" بينهما، مضيفا أنه يدرس إمكانية الانضمام إلى هذا الجهود "في الوقت المناسب إذا اقتضى الأمر ذلك".

وكشف ترامب عن خطته لعقد اجتماع يوم الجمعة القادم مع كبار المدراء التنفيذيين في شركات النفط الأمريكية، قائلا: "لا نريد خسارة شركاتنا النفطية العظيمة".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية انقضاء صفقة "أوبك+" التي أتاحت لكبار منتجي النفط في العالم الاحتفاظ بأسعار النفط على مستوى نحو 60 دولارا للبرميل على مدى ثلاث سنوات، من خلال فرض قيود مشتركة على حجم الإنتاج، ولم يتم تمديدها بسبب تناقضات في مواقف روسيا والسعودية، ما تسبب بهبوط حاد في أسعار الذهب الأسود، وذلك على خلفية انخفاض الطلب على النفط في العالم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وقيام السعودية بزيادة انتاجها للحد الأقصى.

المصدر: وكالات