وزير الطاقة الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي أسعار النفط

أجرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره الأمريكي دان برويت مكالمة هاتفية بحثا خلالها الحاجة إلى استجابة بناءة للتحديات القائمة في سوق الطاقة واتفقا على مواصلة الحوار.

جاء ذلك بعد يوم من اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويرى محللون أن هذا الحوار بين موسكو وواشنطن بمثابة مرحلة جديدة في دبلوماسية النفط العالمية بعد انهيار اتفاق أوبك +.



وقالت وزارة الطاقة في بيان "بحث الطرفان الوضع الحالي لسوق النفط العالمية ومجالات التعاون الواعدة بين البلدين في سوق الطاقة من خلال مجموعة العشرين والبنك الدولي."



وأشارت وزارة الطاقة إلى أن انخفاض الطلب وزيادة الفائض في سوق النفط لا يسهم في التطور المستمر لقطاع الطاقة العالمي ويعرض للخطر استقرار العرض في السوق بعد بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي.

المصدر: RT