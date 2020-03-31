"أرامكو" السعودية تخفض أسعار الغاز بنحو النصف

أعلنت "أرامكو" اليوم، عن خفض غير مسبوق في أسعار بيع البروبان في شهر أبريل 2020، وقالت شركة النفط السعودية إنها ستخفض سعر بيعه بنسبة 46.5% من 430 دولارا للطن إلى 230.

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كذلك قررت الشركة خفض سعر البوتان بنسبة 50%، ليصبح سعره في أبريل 2020 عند مستوى 240 دولارا للطن، بعدما كان في مارس 2020 عند 480 دولارا للطن.

وتعد الأسعار المذكورة معيارا قياسيا لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة من منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا.

وفي وقت سابق قالت وزارة الطاقة السعودية، إنها تخطط لزيادة صادرات المملكة من الخام في مايو المقبل بواقع 600 ألف برميل يوميا إلى 10.6 مليون برميل في اليوم.

بعد فشل دول تحالف "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج، قررت الرياض زيادة إنتاج البلاد من الخام ابتداء من أبريل 2020 وعرضت على العملاء حسما على الأسعار ما ساهم في هبوط أسعار النفط في الأسواق.

المصدر: "إنترفاكس"