 
مباشر
عاجل
عادل عبد المهدي يحذر من أي هجوم على مواقع عراقية ويؤكد رصد طيران غير مرخص فوق مواقع عسكرية

انخفاض حاد في أسعار النفط

مال وأعمال

انخفاض حاد في أسعار النفط
Reuters
برميل "برنت" يهبط بنحو 6%
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/njru

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بشكل ملحوظ، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأظهر موقع "بلومبرغ"، أن سعر برميل مزيج "برنت" هبط بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينيتش بنسبة 5.54% إلى 23.55 دولار للبرميل.

انخفاض حاد في أسعار النفط
Bloomberg
منحى تداول برميل مزيج "برنت" في نحو عام

في حين انخفض سعر برميل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.77% إلى 20.77 دولار للبرميل.

بالإضافة للتداعيات المرتبطة بكورونا تواجه أسعار النفط ضغطا من احتمال زيادة معروض النفط في الأسواق، وذلك بعد فشل دول تحالف "أوبك+" في الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا