انخفاض حاد في أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بشكل ملحوظ، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأظهر موقع "بلومبرغ"، أن سعر برميل مزيج "برنت" هبط بحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينيتش بنسبة 5.54% إلى 23.55 دولار للبرميل.

Bloomberg

في حين انخفض سعر برميل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.77% إلى 20.77 دولار للبرميل.

بالإضافة للتداعيات المرتبطة بكورونا تواجه أسعار النفط ضغطا من احتمال زيادة معروض النفط في الأسواق، وذلك بعد فشل دول تحالف "أوبك+" في الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020.

المصدر: وكالات