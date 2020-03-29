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ماذا بعد كورونا؟

مال وأعمال

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سلط الاقتصادي طلال أبوغزالة في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟"، الضوء على العالم ما بعد الحرب على كورونا.

وأكد أبو غزالة أن العالم سيواجه وضعا اقتصاديا صعبا بعد الانتهاء من الحرب على كورونا، وقال: "سنواجه واقعا جديدا يحتاج للاستعداد والتحضير، طول هذه الأزمة (الحرب ضد كورونا) يعود لسبب واحد هو عدم وجود تعاون دولي وقيادة دولية متفق عليها".

وأشار إلى أنه لا يمكن مواجهة فيروس كورونا إلا بتوافق دولي، معربا عن استغرابه من عدم عقد مجلس الأمن جلسة لبحث مسألة كورونا.

وشدد أبوغزالة، على أنه يتوجب على كل دولة الآن تقدير حصيلة المعركة ضد كورونا من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها من الجوانب.

كذلك أكد على أهمية الإنسان في الحرب ضد كورونا، وقال إن "الأرواح هي الأغلى والأهم خلال الوباء وبعده"...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة في الفيديو المرفق.

المصدر: RT

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