سهم "بوينغ" يحلق في زمن كورونا

قفز سهم مصنع الطيران الأمريكي "بوينغ" خلال تعاملات الخميس، رغم المخاوف الاقتصادية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

ويظهر من موقع "بلومبرغ" أن سهم الشركة الأمريكية أنهى تعاملات أمس بارتفاع نسبته 13.75% عند 180.55 دولار للسهم.

وبذلك يكون سهم "بوينغ" قد ارتفع بنسبة 89% خلال الجلسات الأربع الماضية.

وفيما يلي رسم بياني يوضح منحى تداول سهم "بوينغ" في نحو شهر:

Bloomberg

ويرى متعاملون أن سهم الشركة الأمريكية لقي دعما من التصريحات العديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أكد في مناسبات مختلفة دعمه لـ "بوينغ"، وقبل أيام قال إنه لن يدع "بوينغ" تنهار بسبب الوضع المحيط بفيروس كورونا.

كما أعلنت "بوينغ" أنها تخطط لاستئناف إنتاج النموذج "737 ماكس" بحلول مايو المقبل، فيما أكد رئيسها التنفيذي، ديفيد كالهون، أنه لن يدع انتشار الفيروس يؤثر على مساعي الشركة لإعادة الطائرة إلى الخدمة.

وفي بورصة وول ستريت أغلقت المؤشرات الأمريكية تعاملات أمس على ارتفاع، حيث صعدت للجلسة الثالثة على التوالي.

وأنهى المؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة التداول مرتفعا بنسبة 6.38% بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز500" بنسبة 6.24%، وأغلق المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 5.6%.

المصدر: وكالات