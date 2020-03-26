مصدر لـRT: واشنطن قللت فترة استثناء استيراد العراق الغاز والكهرباء من إيران

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الخميس، عن إبلاغ واشنطن بغداد بتقليل فترة الاستثناء الممنوحة لها لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.

إقرأ المزيد

وقال المصدر لـRT إن "الولايات المتحدة الأمريكية قلصت مدة الاستثناء الممنوحة للعراق لشراء الغاز والكهرباء من إيران"، مبينا أن "واشنطن أبلغت رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بذلك بعدما وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاستثناء الجديد".

وأضاف أن "مدة الاستثناء الجديد تبلغ 30 يوما بعدما كانت 45 يوما"، مشيرا إلى أن "سبب التقليص وفقا لما أبلغت به واشنطن، هو التدخلات الإيرانية في العراق".

وأشار المصدر إلى أن "الاستثناء قد يلغى بالكامل إذا ما استمرت الهجمات على القوات الأمريكية في العراق".

المصدر: RT