البورصة الأمريكية تصعد لليوم الثاني

صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي مع إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون بتريليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا.

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وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 2.33% إلى 21187.29 نقطة، وزاد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.33% مسجلا 2474.99 نقطة، وجاء ارتفاع المؤشرين خلافا للمؤشر "ناسداك المجمع" الذي تراجع بنحو طفيف بنسبة 0.45% إلى 7384.30 نقطة.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع أمس مشروع قانون بتريليوني دولار يهدف إلى مساعدة العمال العاطلين والصناعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وكذلك توفير مليارات الدولارات لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها.

المصدر: "رويترز"