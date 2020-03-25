كيف سيكون أداء الاقتصاد الروسي في 2020؟

استبعد رئيس ديوان المحاسبة الروسي أليكسي كودرين أن ينمو الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم، والمتمثلة بانتشار فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

وقال كودرين في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الأربعاء: "تداعيات الفيروس التاجي وانتشاره، وتوقف عدد من الصناعات، وتعطيل سلاسل الإمداد، ستقود إلى أن الاقتصاد الروسي لن ينمو هذا العام".

وأضاف كودرين، الذي كان يشغل منصب وزير المالية الروسي الأسبق، أن التوقعات الاقتصادية لم تحدث بعد حتى الآن لذلك لا يمكن استبعاد حدوث انخفاض في حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع أن تؤثر الحالة المحيطية بفيروس كورونا على اقتصادات دول العالم، حيث يتوقع انخفاضها في 2020، لذلك تقوم البنوك المركزية حول العالم بتنفيذ إجراءات تحفيزية لدعم قطاعات الأعمال.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين في روسيا بلغ حتى الآن 658 حالة.

المصدر: وكالات روسية