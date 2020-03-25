توقعات متشائمة للاقتصاد الألماني في 2020

توقع اقتصادي أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام بما يصل إلى 20% بسبب تأثير فيروس كورونا، إذ تهاوت معنويات الشركات الألمانية لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

وجاءت التوقعات المتشائمة بينما يدرس مشرعون برنامج إنقاذ غير مسبوق تتجاوز قيمته 750 مليار يورو (813.15 مليار دولار)، وتسعى الحكومة من أجل ذلك لأن يعلق البرلمان الحد الأعلى للدين المنصوص عليه في الدستور.

ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه القراءة النهائية لمسح معهد "ايفو" أن مؤشره لمناخ الأعمال هوى إلى 86.1 نقطة من 96.0 نقطة في فبراير الماضي.

وقال كليمنس فويست رئيس المعهد في بيان "هذا أكبر نزول مسجل منذ إعادة توحيد ألمانيا وأقل قيمة منذ يوليو تموز 2009".

وأضاف، أن "الاقتصاد الألماني في حالة صدمة"، موضحا أن توقعات الأعمال بصفة خاصة ساءت بشكل غير مسبوق، بينما تدهور كثيرا أيضا تقييم الشركات لوضعها الحالي.

وفي قطاع الخدمات، قال "ايفو"، إن مؤشر مناخ الأعمال سجل أكبر هبوط منذ بدء جمع البيانات في 2005.

وفي قطاع الصناعات التحويلية، نزل المؤشر لأقل مستوى من أغسطس 2009.

المصدر: "رويترز"