قفزة في إمدادات النفط من روسيا والسعودية إلى الصين

أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن واردات النفط الخام الصينية من السعودية، ارتفعت بنسبة 26% في أول شهرين من عام 2020، بينما زادت الواردات من روسيا، بنسبة 11%.

وزاد إجمالي واردات الصين خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري إلى 10.47 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقدمت طلبيات الاستيراد لشهري يناير وفبراير من 2020 قبل شهور من بدء ظهور فيروس كورونا في الصين ثم امتداده حول العالم.

المصدر: "رويترز"