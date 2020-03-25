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قفزة في إمدادات النفط من روسيا والسعودية إلى الصين

مال وأعمال

قفزة في إمدادات النفط من روسيا والسعودية إلى الصين
Reuters
قفزة في إمدادات النفط من روسيا والسعودية إلى الصين
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أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن واردات النفط الخام الصينية من السعودية، ارتفعت بنسبة 26% في أول شهرين من عام 2020، بينما زادت الواردات من روسيا، بنسبة 11%.

وزاد إجمالي واردات الصين خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري إلى 10.47 مليون برميل يوميا، حيث ارتفعت بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقدمت طلبيات الاستيراد لشهري يناير وفبراير من 2020 قبل شهور من بدء ظهور فيروس كورونا في الصين ثم امتداده حول العالم.

المصدر: "رويترز"

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