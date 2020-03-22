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الموضوع أكبر من كورونا ونفط.. أبو غزالة: علينا تأسيس مجلس حكماء لإنقاذ العالم

مال وأعمال

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تحدث الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة عن التحدي الذي يواجه العالم، مشيرا إلى أن الفوضى الحالية ليست إلا بداية.

وقال الخبير، خلال حديثه ضمن برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن العالم يواجه خطرا بسبب عدم وجود نظام عالمي موحد يلبي احتياجات الاقتصاد.

ودعا أبوغزالة لتأسيس مجلس حكماء عالمي يضمن أصحاب الكفاءات من خارج الحكومات ليدرسوا كيفية إنقاذ العالم وليس إدارة العالم.

كذلك أشار إلى التداعيات الخطيرة على الاقتصاد العالمي جراء المتغيرات الأخيرة في العالم، يمكنكم متابعة الحلقة كاملة في الفيديو المرفق.

المصدر: RT

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