 
مباشر

تجار النفط في آسيا يستغلون قرار السعودية خفض أسعار الخام

مال وأعمال

تجار النفط في آسيا يستغلون قرار السعودية خفض أسعار الخام
Reuters Maxim Shemetov
منشأة نفط في السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ner4

قالت "رويترز" إن ما لا يقل عن 4 شركات تكرير آسيوية تسعى لزيادة مشترياتها بالحد الأقصى من نفط الشرق الأوسط، تحميل أبريل، بعد أن خفضت السعودية الأسعار للمشترين بعقود محددة الأجل.

إقرأ المزيد
تراجع قياسي في أسعار النفط الخام على خلفية فشل اتفاق
تراجع قياسي في أسعار النفط الخام على خلفية فشل اتفاق "أوبك+" وتفشي "كورونا"

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أنها تنتظر إعلان بقية منتجي الشرق الأوسط للأسعار الرسمية لبيع الخام، بينما قال اثنان من المصادر إنهما سيطلبان الحد الأقصى لكمية الخام التي يمكنهما الحصول عليها من السعودية.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 30% في تعاملات اليوم الاثنين، بعد فشل منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع حلفائها من خارج المنظمة فيما يتعلق بخفض الإنتاج، وقرار السعودية خفض أسعار النفط وعزمها زيادة الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي إلى 32.28 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 28.33 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016.

هذا وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن تخفيضات في أسعار نفطها لشهر أبريل، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.

وتعود هذه التطورات في سوق النفط إلى فشل تحالف "أوبك +" الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، وذلك بعد تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس "كورونا".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا