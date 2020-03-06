العقود الآجلة للنفط تواصل خسائرها والخام الأمريكي يتراجع لأدنى مستوى منذ أغسطس 2016

قالت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الجمعة، إن العقود الآجلة للنفط واصلت خسائرها، وأن الخام الأمريكي تراجع لأدنى مستوى منذ أغسطس 2016.

وقال مصدر بـ"أوبك"، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة "رويترز" إن اجتماع "أوبك+" انتهى وأن التحالف لم يتوصل إلى اتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة.

نشرت مجموعة دول "أوبك+" بيانا اليوم الجمعة، قالت فيه إن منتجي النفط سيواصلون المشاورات لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن بيان "أوبك+" يخلو من ذكر أي تخفيضات للإنتاج.

إلى ذلك، صرح مصدران في "أوبك" لوكالة "رويترز"، بأن المنظمة والمنتجين غير الأعضاء فيها، أخفقوا في الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة.

ويأتي ذلك في وقت تتخوف فيه الأسواق من تراجع الطلب العالمي على النفط الخام ونمو الاقتصاد العالي في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

المصدر: رويترز