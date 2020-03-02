مشروعان ضخمان لروسيا.. والسعودية تدرس المشاركة فيهما

يخطط عملاق الغاز الروسي "غازبروم" لإطلاق مشروعين ضخمين في أقصى الشرق الروسي يتضمنان بناء معملين بتكلفة أولية تبلغ 14.1 مليار دولار على أساس حقل للغاز في شبه جزيرة يامال.

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وذكرت صحيفة "فيدوموستي" نقلا عن مصادر في الشركة الروسية، أن المشروعين عبارة عن محطة لمعالجة الغاز الطبيعي ومعمل للكيميائيات، وأشارت إلى أن "غازبروم" ناقشت نهاية العام الماضي مع شركاء أجانب محتملين من بينهم شركة "سابك" السعودية مسألة الانضمام إلى المشروعين.

ووفقا للمصادر فإنه من المخطط تشييد محطة لمعالجة الغاز بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 40 مليار متر مكعب من الغار، من ضمنها 37.8 مليار متر مكعب غاز الميثان المنقى من الشوائب، و2.3 مليون متر مكعب من الإيثان، و0.8 مليون متر مكعب من الغازات البترولية المسالة.

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وسيستخدم جزء من منتجات الغاز التي سيتم إنتاجها في المحطة كمواد أولية في معمل الكيميائيات، الذي يتوقع أن ينتج 2.1 مليون طن من البولي إيثيلين سنويا.

وتتوقع "غازبروم" جمع 9.9 مليار دولار من إجمالي تكلفة المشروع (14.1 مليار دولار) على شركة قروض. ووفقا للشركة الروسية فإن كلفة بناء محطة الغاز تبلغ 4.3 مليار دولار، أما المعمل 9.8 مليار دولار.

ويتوقع خبراء أن تتمتع منتجات المعمل بمزايا تنافسية عالية في أسواق أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج والتشغيل.

المصدر: " فيدوموستي"