طلال أبو غزالة: من يتوقع حربا بين أمريكا وإيران فهو يحلم..

تحدث الاقتصادي طلال أبو غزالة عن الأسباب التي تقف وراء فرض العقوبات الأمريكية على إيران، مشددا على أن دور طهران في المنطقة ليس إلا حجة لفرض العقوبات.

وتحدث الخبير في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الأسبوعي على شاشة RT، عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء فرض العقوبات على إيران.

وقال إن جميع نفط منطقة الخليج يخضع للسيطرة الأمريكية إلا النفط الإيراني، مؤكدا عدم وجود خلاف بين طهران وواشنطن، إذ أن الأمر مرتبط بالسيطرة على الذهب الأسود في منطقة الخليج والهيمنة على العالم وخنق الصين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة إذا اضطرت في المستقبل للضغط على الصين فعليها أن توقف تدفق النفط من إيران إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لذلك على واشنطن أن تفرض حصارا على طهران لخنق الصين اقتصاديا.

وأضاف، أن عملية اغتيال القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من قبل واشنطن مطلع العام الجاري ليست إلا "فحص نوايا"، إذ أن واشنطن تريد اختبار الرد الإيراني.

ولفت إلى أن وجود إيران في المنطقة يصب في مصلحة الولايات المتحدة، إذ أن واشنطن يمكن أن تستفيد من ذلك في علاقاتها مع باقي دول الخليج، مؤكدا أن أي مواجهة عسكرية مع إيران ليست إلا طريقة لبدء المعركة مع الصين.

وعن تداعيات العقوبات الأمريكية على إيران، قال أبو غوالة إن هذه القيود دفعت إيران إلى الاعتماد على نفسها وإنتاج جزء كبير مما تحتاجه بنفسها، إلا أنها ما تزال تحتاج إلى الدولار لتمويل استيراد بعض السلع الرئيسية مثل الأدوية.

المصدر: RT