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بريطانيا تضاعف شراء الذهب من روسيا

مال وأعمال

بريطانيا تضاعف شراء الذهب من روسيا
Reuters
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أعلنت هيئة الجمارك الفدرالية الروسية، أن روسيا زادت بيع الذهب لبريطانيا، بواقع 12.3 ضعف في العام الماضي.

وفي 2019، بلغت قيمة مبيعات الذهب الروسي لبريطانيا أكثر من 5.3 مليار دولار، وفي 2018 بلغت 433.3 مليون دولار.

وقالت هيئة الجمار، إن قيمة الذهب الذي باعته روسيا بشكل إجمالي في العام الماضي، بلغت 5 مليارات و740.5 مليون دولار، وبذلك تصل حصة بريطانيا في هذه المبيعات إلى 93% تقريبا.  

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وفي عام 2018، بلغ حجم مبيعات الذهب الروسي 705.4 مليون دولار.

المصدر: تاس

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