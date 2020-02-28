"أرامكو" تعتزم طرح حصة جديدة للبيع

قال رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" السعودية ياسر الرميان، إن الرياض تخطط لبيع المزيد من أسهمها، سعيا منها لجمع الأموال بهدف دعم التنوع الاقتصادي.

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وأضاف الرميان، أن السعودية قامت بالفعل بجمع نحو 30 مليار دولار، عن طريق عرض أسهم من "أرامكو" للاكتتاب العام في الرياض، العام الماضي، وتخطط حاليا لبيع المزيد من الأسهم، مع احتمال أن يكون الاكتتاب خارج المملكة هذه المرة.

وبدأت "أرامكو" بالفعل، مناقشاتها مع بنوك وول ستريت لوضع سيناريوهات لإدراج أسهم الشركة في الخارج، وتقديم مقترحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لاتخاذ القرار المناسب، وإعطاء الضوء الأخضر للمضي قدما بقرار طرح الأسهم.

والجدير بالذكر، أن عائدات مبيعات الأسهم، سيتم تحويلها إلى صندوق الاستثمار العام (صندوق سيادي)، والذي يهدف إلى تمويل الصفقات الدولية ومشاريع التنويع المحلية.

المصدر: "بلومبرغ"