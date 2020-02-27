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لبنان يطالب الأجانب بدفع الضريبة عن إيراداتهم في الخارج

مال وأعمال

لبنان يطالب الأجانب بدفع الضريبة عن إيراداتهم في الخارج
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وزير المالية اللبناني غازي وزني
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دعا وزير المالية اللبناني غازي وزني الأجانب المقيمين في لبنان، للتبليغ عن أي إيرادات تتحقق لهم في الخارج، وأن يسددوا الضريبة المتوجبة على هذه الأموال، قبل أبريل القادم.

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وأشارت "الوكالة الوطنية" الرسمية إلى أن وزير المالية نشر بيانا يذكر فيه "الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في لبنان، ممن يحصلون على إيرادات رؤوس أموال منقولة أجنبية مهما كانت، إذا حولوا تلك الإيرادات إلى الخارج أو قبضوها في الخارج، مباشرة أو بالواسطة، أن يصرحوا عن تلك الإيرادات، قبل الأول من مارس المقبل، وأن يسددوا الضريبة المتوجبة، قبل الأول من أبريل".

وقال الوزير، إن "عدم التزام الأجانب المقيمين في لبنان بهذه الموجبات يندرج ضمن مفهوم التهرب الضريبي، الذي تترتب عليه الملاحقة الجزائية والغرامات".

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية

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