النفط يهبط لليوم الخامس على التوالي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، للجلسة الخامسة على التوالي، وسجلت الأسعار اليوم أدنى مستوياتها منذ يناير 2019.

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وجاء ذلك مع تنامي بواعث القلق من كارثة قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي والطلب على الخام، في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا خارج الصين.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينيتش، انخفض خام "برنت" بنسبة 1.1% إلى 52.83 دولار للبرميل، وكان الخام العالمي قد هبط في وقت سابق من التعاملات إلى 52.53 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير 2019.

فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.1% أيضا إلى 48.18 دولار للبرميل، وفي وقت سابق تراجعت أسعار الخام الأمريكي إلى 47.82 دولار للبرميل، وهو أقل سعر له منذ الرابع من يناير 2019.

وفي جلسات التداول اليوم، هبط "برنت" بنسبة 10.6%، في حين فقد "غرب تكساس الوسيط" 10.4%، في أكبر خسائر لهما بالنسبة المئوية على مدى خمسة أيام منذ أغسطس 2019.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خارج الصين الأربعاء، عدد الحالات الجديدة في الصين للمرة الأولى.

ويثير انتقال الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا المخاوف من نمو محدود للطلب على الوقود. وتوقعت شركة "فاكتس غلوبال إنرغي" الاستشارية ألا يتجاوز نمو الطلب على النفط 60 ألف برميل يوميا في 2020، أو "صفر عمليا"، بسبب اتساع نطاق التفشي.

المصدر: "رويترز"