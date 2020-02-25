ميشوستين يضع هدفين أمام الحكومة الروسية

حدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع حكومي اليوم، مهمتين رئيسيتين للحكومة الروسية، وهما زيادة دخل المواطنين الروس ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد.

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وقال ميشوستين، إن "الحكومة (الروسية) تركز الآن جهودها لحل مسألتين رئيسيتين، وهما زيادة دخل المواطنين الروس ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ما سيكون لذلك تأثيرا واسعا في مجالات أخرى مثل التعليم والابتكار والمجال الاجتماعي، وبالطبع في مجال الأعمال التجارية".

وأضاف أن مجلس الوزراء سينفذ جميع المهام التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمامه، بما في ذلك تلك المهام التي تطال تنفيذ المشاريع الوطنية والأهداف الوطنية.

المصدر: "نوفوستي"