روسيا والصين تخفضان استثماراتهما في سندات الخزانة الأمريكية

قامت كل من روسيا والصين بتخفيض استثماراتهما في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بالإضافة إلى تقليص الاعتماد على الدولار، ويأتي ذلك ردا على السياسة العدائية لواشنطن اتجاه موسكو وبكين.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في تقريرها الشهري عن تدفقات رأس المال، أن استثمارات روسيا في الدين الأمريكي تقدر حاليا بـ9.974 مليار دولار، مشيرة إلى أن موسكو قلصت حيازتها من هذه السندات في ديسمبر الماضي بمقدار 1.517 مليار دولار.

وكانت موسكو قد استثمرت سابقا أكثر من 100 مليار دولار من احتياطاتها في سندات الحكومة الأمريكية، لكن بعد فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على روسيا عام 2018، قامت الحكومة الروسية بتغيير استراتيجيتها، وبدأت بتقليص الاستثمارات في السندات الأمريكية تدريجيا منذ ذاك الوقت.

والجدير بالذكر أن الصين التي كانت حاصلة على لقب أكبر مالك للديون الأمريكية، تنازلت حاليا عن مركزها لليابان، حيث اتبعت الحكومة الصينية نهجا مشابها لروسيا، وخفضت حجم استثماراتها في سندات الخزينة الأمريكية في ديسمبر الماضي بنحو 20 مليار دولار، ليصبح رصيدها 1.07 تريليون دولار.

المصدر: وكالات