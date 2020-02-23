أبوغزالة: ستصبح لدى الكمبيوتر مشاعر وأحاسيس

اعتبر الاقتصادي طلال أبوغزالة أن العام الجاري 2020 هو عام الأزمات، متوقعا حدوث 10 أزمات على الأقل خلاله، أبرزها الصراع على حقوق الملكية الفكرية..

وأوضح أن حقوق الملكية الفكرية باتت حاجة ملحة في يومنا هذا كون العالم دخل في عصر الابتكارات والاختراعات، مشيرا إلى أن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والصين ليست تجارية بحتة بل هي صراع للسيطرة على التقدم التقني والتكنولوجيا.

وفجر الخبير مفاجآت عن مستقبل الإنسانية في ظل التقدم التقني المتوقع حدوثه في الأعوام العشرة القادمة، إذ قال إن الذكاء الاصطناعي سيسطر على جوانب عديدة من حياة الإنسان، لدرجة أن الطفل لن يكون بحاجة للدراسة، إذ يمكن الاستغناء عن ذلك عبر إدخال برنامج في الدماغ ليصبح الطفل متعلما.

وأضاف، أن عقل الإنسان سيكون قادرا على تخزين المعلومات مثل الكمبيوتر، كما أن الكمبيوتر سيكون قادرا على الإحساس بفضل الذكاء الاصطناعي، وطرح الخبير موقفا طريفا على سبيل المثال، وقال إن الكمبيوتر سيغازل النساء أفضل من مغازلة الرجال في المستقبل.

وأعرب عن قلقه من تنامي نفوذ الذكاء الاصطناعي لأنه سيخلق فجوة كبيرة بين البشر ويقسمهم إلى صنفين: الأول متقدم جسميا وصحيا وعقليا بينما الثاني متخلف كالإنسان البدائي.

ودعا الخبير الاقتصادي الدول العربية للاستفادة من الصراعات الدائرة بين أقوى اقتصادين في العالم، وانتهاز الفرص والانتفاع منها.

المصدر: RT