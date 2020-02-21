الصين: التجارة ستتأثر بشدة في يناير وفبراير بسبب "كورونا"

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلبا بفعل انتشار فيروس "كورونا"، الذي أحدث اضطرابا شديدا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال مسؤولو الوزارة خلال إيجاز صحفي إن الصين تتوقع استئناف الشركات الأجنبية في معظم المناطق للإنتاج بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، لكنهم أضافوا أنه سيكون هناك تأثير أكثر وضوحا على الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في مارس المقبل.

وقبل ذلك حذرت المؤسسة البحثية "أكسفورد إيكونوميكس" من تحول فيروس "كورونا" إلى وباء، ورسمت سيناريوهين كارثيين للاقتصاد العالمي في حال حدوث ذلك.

وتوقعت "أكسفورد إيكونوميكس" تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بواقع 400 مليار دولار هذا العام، في حال انتشر الفيروس بشكل أوسع في آسيا.

وإذا أصبح الفيروس وباء وانتشر في جميع أنحاء العالم ، فتوقعت المؤسسة أن ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي العالمي بواقع 1.1 تريليون دولار.

المصدر: وكالات