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كيلو "الفقع" أو "الكمأة" الكويتي يباع في الإمارات بسعر خروف

مال وأعمال

كيلو
Reuters Mohammed Ameen
جمع الكمأة في بادية العراق - أرشيف
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قفز سعر محصول "الفقع" أو "الكمأة" الكويتي بشكل كبير في الإمارات بسبب شح كمياته، حيث وصل سعر الكيلو منه إلى نحو 50 دينارا، وهو ذات السعر الذي يباع به خروف زنة 20 كيلوغراما.

وكان محصول "الكمأة" يباع بسعر لا يتجاوز نصف هذا المبلغ للكيلوغرام الواحد خلال موسم العام الماضي.

ويشهد هذا النوع من الفطريات النادرة أسعارا أعلى بكثير من العام الماضي في الكويت، ويعتبر مادة مهمة عند في موسمه، وتقام له مزادات مخصصة كل صباح إلى حين انتهاء كمياته.

وينافس "الفقع" الكويتي محصول أكثر وفرة يأتي من دول الجوار، مثل السعودية، ويباع بسعر 30 إلى 40 دينارا، كما تراوحت أسعار "الكمأة" العراقي بين 8 و15 و25 دينارا بحسب الحجم، فيما يباع الإيراني منه ما بين 8 و18 دينارا للكيلوغرام الواحد.

المصدر: الإمارات اليوم

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