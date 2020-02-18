"موانئ دبي العالمية" تنسحب من بورصة دبي

كشفت شركة "موانئ دبي العالمية" عن خطة استراتيجية تتضمن انسحاب الشركة من بورصة دبي، وتحولها إلى ملكية خاصة، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على القيمة السوقية للبورصة الإماراتية.

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وتعتبر الشركة أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وسابع أكبر شركة في الإمارات من حيث القيمة السوقية إذ تبلغ 11 مليار دولار، لذلك فإن حذفها من بورصة دبي سيؤدي إلى فقدان البورصة للمستثمرين الدوليين المتابعين لأسهم الشركة.

من جانبها رفضت سوق دبي التعليق على خطة الشركة، لكن يمكن الإشارة إلى أن "موانئ دبي العالمية" تعتبر أحد أبرز ركائز بورصة دبي.

وعلق ماري سالم رئيس المؤسسات في شركة "ضمان" للأوراق المالية في دبي، على الخطة قائلا، إن على بورصة دبي أن تبدأ في التركيز على تثقيف المستثمرين بمنتجات أخرى غير الأسهم، كالعقود الآجلة على سبيل المثال، حيث أنها توفر تسهيلات تحوط للمستثمرين ولا تزال غير شائعة في الإمارات.

المصدر:"بلومبرغ"