"كورونا" يضرب أسعار النفط مجددا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1% الثلاثاء مقتدية بخسائر أسواق المال بفعل استمرار بواعث القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس "كورونا" في الصين وتداعياته بالنسبة للطلب على الخام.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول خام "برنت" عند 56.88 دولار للبرميل، منخفضا بنسبة 1.4%، فيما تراجع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.1% ليسجل 51.48 دولار للبرميل.

ويتخوف الخبراء الاقتصاديون من تأثير انتشار فيروس "كورونا" على اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي تأثيره على الطلب الصيني على الخام.

المصدر: "رويترز"