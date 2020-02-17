المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة لمواجهة "كورونا"

قرر البنك المركزي الصيني الاثنين، خفض سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل، وذلك في محاولة لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، الذي يعطل أنشطة الشركات بشدة.

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وقال بنك الشعب الصيني، إنه قرر خفض الفائدة على قروض حجمها 200 مليار يوان (28.65 مليار دولار) مقدمة إلى المؤسسات المالية بمقدار عشر نقاط أساس إلى 3.15% بدلا من 3.25%.

ومن المتوقع أن تمهد خطوة اليوم لخفض في سعر الفائدة القياسي للبلاد، والذي من المقرر إعلانه يوم الخميس.

وفي وقت سابق من الشهر، خفض البنك المركزي على غير المتوقع أسعار الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسية عشر نقاط أساس مع تسارع تفشي الفيروس.

المصدر: "رويترز"