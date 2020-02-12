أسعار النفط تقفز

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم في الوقت الذي أعلنت فيه الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد منذ أواخر يناير الماضي.

وعزز ذلك آمال المستثمرين بأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم ربما يبدأ في التعافي من آثار تفشي الفيروس.

وارتفع خام "برنت"، بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 2.1% إلى 55.13 دولار للبرميل، فيما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.5% إلى 50.68 دولار للبرميل.

ووفقا لأحدث البيانات، فإن معدل نمو حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الصين تباطأ إلى أدنى مستوى منذ 30 يناير الماضي، لكن الحذر ما زال ينتاب خبراء عالميين بشأن توقع موعد الوصول المحتمل للتفشي إلى ذروته ومن ثم بدء تراجعه.

وتسببت قيود فرضت على السفر من وإلى الصين في خفض استهلاك الوقود. وقالت أكبر شركتين لتكرير النفط في الصين إنهما ستقلصان عمليات التكرير بنحو 940 ألف برميل يوميا نتيجة انخفاض الاستهلاك.

وتسببت المخاوف بشأن الطلب على الخام بسبب الفيروس في دفع خامي "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" لأدنى مستوياتهما في 13 شهرا، الاثنين. والخامان القياسيان منخفضان ما يزيد عن 20% من المستويات المرتفعة التي بلغاها في يناير الماضي.

وفيما يتعلق بالإمدادات، أوصت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، بخفض آخر للإنتاج بواقع 600 ألف برميل يوميا، لكبح تراجع أسعار الخام.

المصدر: "رويترز"