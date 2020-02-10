أسعار النفط تهبط إلى أدى مستوى لها منذ أكثر من عام

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ 13 شهرا، على خلفية انخفاض الطلب من قبل الصين، عقب انتشار فيروس "كورونا" في البلاد وتراجع وتائر النمو الاقتصادي.

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن عقود النفط زادت من خسائرها، اليوم الاثنين، حيث هبط سعر خام "برنت" بنسبة أكثر من 1.5% أو بمقدار أكثر من دولار واحد، ليصل إلى 53.33 دولار للبرميل.

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كما هبط سعر خام غرب تكساس المتوسط بأكثر من 1%، إلى ما هو أدنى من 50 دولارا للبرميل.

ومنذ شهر يناير الماضي انخفضت أسعار النفط بأكثر من 25% على خلفية انخفاض الطلب من أكبر مستورد في السوق العالمية، ألا وهو الصين، ومخاوف من العرض الزائد في السوق وجهود الدول النفطية لخفض الإنتاج.

ويأتي ذلك بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتداعياته على الاقتصاد الصيني، علما أن انتشار الفيروس أودى بحياة أكثر من 900 شخص، وأسفر عن فرض قيود على السفر إلى الصين.

المصدر: وكالات