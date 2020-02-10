"نيسان موتور" توقف إنتاج أحد مصانعها بسبب "كورونا"

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، اليوم الاثنين، أنها ستوقف الإنتاج بشكل مؤقت في مصنع لها في جزيرة "كيوشو" جنوب غرب البلاد بسبب فيروس "كورونا".

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وقالت صحيفة "نيكي" اليابانية، إن شركة "نيسان" ستوقف اثنين من خطوط الإنتاج في مصنع "كيوشو" التابع للشركة، يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى خط آخر مختص بإنتاج سيارات التصدير سيتم إيقافه يوم الاثنين الذي يليه.

وأضافت الصحيفة، أن هذا التوقف قد يؤثر على إنتاج حوالي 3 آلاف سيارة، ويأتي ذلك على خلفية نقص إمدادات قطع الغيار القادمة من الصين "منبع كورونا"، مما يؤكد مدى اعتماد ثالث أكبر اقتصاد في العالم على الصين في الحصول على الإمدادات الخاصة بالشركات المصنعة.

وتستعد شركة "نيسان" لاستئناف إنتاج مصنعين لها في الصين ابتداء من 17 فبراير، في حين لم يتم تأكيد مواعيد إعادة تشغيل المصنع الآخر.

والجدير بالذكر، أن مصنع "كيوشو" ينتج سيارات نيسان من طراز "إس يو في كروس أوفر" التي تعد الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية، بقدرة إنتاجية تبلغ 530 ألف سيارة سنويا.

المصدر: "رويترز"