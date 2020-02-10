انتعاش الليرة التركية

انتعشت الليرة التركية خلال تعاملات يوم الاثنين لتسجل مستوى أقل من 6 ليرات للدولار وتسترد جزءا كبيرا من خسائر حادة تكبدتها الجمعة بعد الإعلان عن قيود على معاملات النقد الأجنبي.

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وقال مستثمرون ومتعاملون إن الهبوط الحاد المفاجئ للعملة ثم تعافيها، بعد أن ظلت عالقة داخل نطاق ضيق لأسابيع، يشير إلى أن بنوك الدولة عاودت التدخل لحماية الليرة، بعد أن باعت عشرات المليارات من الدولارات خلال العام المنصرم.

وقالت الجهة التنظيمية أمس الأحد، إنها ستخفض سقف تبادل البنوك التركية للعملات‭‭‭‬‬، ‭‭‬‬‬سواء في المعاملات الفورية أو الآجلة مع الكيانات الأجنبية، إلى 10% من حقوق المساهمين، بدلا من 25%، كما تحدد في أغسطس 2018 في أوج أزمة العملة التركية.

وارتفعت الليرة إلى 5.975 مقابل الدولار خلال التعاملات، فيما سجلت 5.9955 بحلول الساعة 08:17 بتوقيت غرينتش.

ويوم الجمعة، هبطت الليرة إلى 6.05 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى في التعاملات العادية منذ مايو.

المصدر: رويترز