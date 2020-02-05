دول العالم تسدد مستوى قياسيا من ديونها لروسيا

سددت دول العالم ديونا بقيمة 250 مليار روبل كانت مستحقة عليها لروسيا خلال العام الماضي، فيما منحت موسكو في العام نفسه قروضا لدول أجنبية بقيمة 215 مليار روبل.

وهذه المرة الأولى منذ العام 2010، التي يفوق فيها حجم الديون المسددة مستوى القروض الممنوحة، وفقا لما ذكرته صحيفة "إزفستيا"، نقلا عن بيانات وزارة المالية الروسية.

إضافة لذلك قالت الصحيفة، إن حجم الديون المسددة في 2019 سجل مستوى قياسيا أيضا، إذ أن حجم الديون التي تم سدادها خلال العام الماضي يعتبر الأكبر في نحو عقد من الزمن.

ويرى خبراء أن السبب في قيام الدول الأجنبية بسداد ديونها لروسيا بكثرة، هو تشديد موسكو متطلباتها للمقرضين.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أن استثمارات الأجانب في السندات السيادية الروسية بلغ خلال العام الماضي 22.2 مليار دولار.

المصدر: "لينتا.رو"