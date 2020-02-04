سوريا.. هل تنخفض أسعار المواد الأساسية؟

أصدرت دمشق مؤخرا قرارا بإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25% من قيمة الإجازة، مع الابقاء على المؤونة التي نسبتها 15% لحين تنفيذ الإجازة.

وتضم المواد الأساسية المعفاة 10 أصناف، تشتمل على السكر والأرز والشاي وحليب الأطفال الرضع ومعلبات التونة والسردين والزيوت والسمون والأدوية وموادها الأولية.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها معتز سواح لصحيفة "الوطن" بأن صدور هذا القرار يهدف إلى خفض التكلفة والأعباء المالية على استيراد المواد الأساسية بما ينعكس إيجابا على توفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة.

وكان القرار قبل التعديل حسب سواح يلزم المستوردين بتزويد الجهات المختصة بكتاب من أحد المصارف العاملة في سوريا يؤكد وضع هذه المؤونة.

المصدر: "الوطن"