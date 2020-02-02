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مصر.. حصاد قطاع النفط 2019

مال وأعمال

مصر.. حصاد قطاع النفط 2019
Reuters
مصر.. حصاد قطاع النفط 2019
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نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إنفرغرافيك، سلط من خلاله الضوء على إنجازات قطاع البترول المصري خلال عام 2019، وكشف عن زيادة في إنتاج النفط بنسبة 7%.

ووفقا للمنشور، وصل حجم إنتاج النفط خلال العام الماضي إلى 84.2 مليون طن، مقارنة بـ78.7 مليون عام 2018.

كما تم خلال العام الماضي سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بنسبة 86%، لتصل إلى 0.9 مليار دولار خلال 2018/2019، مقارنة بـ6.3 مليار دولار خلال 2011/2012.

وأشار إلى أنه تم عقد عدد من الاتفاقيات البترولية مع الشركات الأجنبية، شملت توقيع 8 اتفاقيات، لحفر 34 بئرا بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 179 مليون دولار.

كما استعرض الإنفرغرافيك عدد حقول الغاز الطبيعي التي تمت تنميتها خلال عام 2019، مشيرا إلى أن الكلفة الاستثمارية لتنمية 8 حقول أبرزها حقل "ظهر"، بلغت نحو 15.8 مليار دولار.

وبالنسبة للاكتشافات الجديدة من البترول والغاز، أوضح أنه تم الإعلان عن 55 كشفا جديدا، بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.

مصر.. حصاد قطاع النفط 2019
مصر.. حصاد قطاع النفط 2019
مصر.. حصاد قطاع النفط 2019
مصر.. حصاد قطاع النفط 2019

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT

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