مصر.. دمج 9 شركات حكومية في كيان ضخم لتصدير القطن

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال المصري، إن بلاده تعمل على دمج تسع شركات لحلج وتجارة وتصدير الأقطان في شركة واحدة بحلول 30 يونيو المقبل.

وأضاف توفيق في بيان صحفي عن مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها خطة تشمل تطوير وتحديث محالج الأقطان لتحسين قدراتها وكفاءتها إلى جانب الاهتمام بجودة القطن المحلوج بتكلفة نحو مليار جنيه.

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وتابع أن خطة التطوير تتضمن خفض عدد المحالج الحالية، والتي يصل عددها إلى 25 محلجا، لتصبح 11 محلجا جديدا بطاقة إنتاجية 4.4 مليون قنطار سنويا.

المصدر: رويترز