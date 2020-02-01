 
مباشر
عاجل
الخارجية الجزائرية: تصريحات أردوغان لا تسهم في الجهود التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحل قضايا الذاكرة

مصر.. دمج 9 شركات حكومية في كيان ضخم لتصدير القطن

مال وأعمال

مصر.. دمج 9 شركات حكومية في كيان ضخم لتصدير القطن
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n6t8

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال المصري، إن بلاده تعمل على دمج تسع شركات لحلج وتجارة وتصدير الأقطان في شركة واحدة بحلول 30 يونيو المقبل.

وأضاف توفيق في بيان صحفي عن مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها خطة تشمل تطوير وتحديث محالج الأقطان لتحسين قدراتها وكفاءتها إلى جانب الاهتمام بجودة القطن المحلوج بتكلفة نحو مليار جنيه.

إقرأ المزيد
مقصد كل مصر.. آخر المصابغ اليدوية في القاهرة
مقصد كل مصر.. آخر المصابغ اليدوية في القاهرة

وتابع أن خطة التطوير تتضمن خفض عدد المحالج الحالية، والتي يصل عددها إلى 25 محلجا، لتصبح 11 محلجا جديدا بطاقة إنتاجية 4.4 مليون قنطار سنويا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اجتماع على المشكوف للجامعة العربية للرد على "صفقة القرن "