نوفاك: دول "أوبك+" تبحث تقديم موعد اجتماعها بسبب كورونا

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن دول "أوبك+" تبحث تقديم موعد اجتماعها المقرر في 6 مارس على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الجمعة: "نستطيع عقد اللقاء في موعد أقرب، وهذه ليست مشكلة بالنسبة إلينا... وبحثنا استعدادنا لنقل الموعد، لكن الموعد المحدد لا يزال قيد البحث".

وأشار نوفاك إلى أنه على اتصال مع الشركاء في السعودية والإمارات وإيران بشأن الوضع المتعلق بانتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الطاقة السعودي أمس واليوم.

وأكد أن دول "أوبك+" ستستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تأثير انتشار فيروس كورونا على سوق النفط، مشيرا إلى أن بين العواقب المحتملة انخفاض الطلب على النفط في حال تراجع الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا.

وأضاف أنه من الضروري تقييم الوضع ودراسة التطورات خلال الأيام القريبة القادمة.

المصدر: نوفوستي