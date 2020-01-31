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انخفاض سهم "أرامكو"

مال وأعمال

انخفاض سهم
Reuters
انخفاض سهم "أرامكو"
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أنهى سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" تعاملات الخميس على انخفاض بنسبته 0.73%، وفقا لما أظهر موقع وكالة "بلومبرغ".

وأشارت الوكالة إلى أن سهم "أرامكو" أغلق تعاملات الجلسة السابقة عند 34.15 ريال، وبذلك يكون قد تراجع بنسبة 10% منذ الذروة التي سجلها في 16 ديسمبر الماضي، إذ بلغ 38 ريالا.

وبدأ تداول سهم الشركة السعودية في 10 ديسمبر الماضي، وانطلق بسعر 32 ريالا للدولار، في إطار خطة السعودية للحد من الاعتماد على إيرادات النفط المتضمنة بيع 5% من "أرامكو".

المصدر: RT

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