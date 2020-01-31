وفاة رجل أعمال مصري مقرب من ساويرس

ذكرت وسائل إعلام مصرية الجمعة، أن رجل الأعمال المصري خالد بشارة توفي إثر حادث مروري وقع في وقت مبكر من اليوم جنوبي القاهرة.

وكان بشارة يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للتنمية مصر"، التابعة للملياردير المصري سميح ساويرس.

انتقل بشارة إلى "أوراسكوم للتنمية" في يناير 2016، بعد أن شغل عدة مناصب تنفيذية في مجموعة شركات "أوراسكوم"، التي يملكها الملياردير نجيب ساويرس.

وتخرج بشارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1993، وبدأ عمله في قطاع الاتصالات وفقا لصفحته على موقع "لينكد إن".

المصدر: "رويترز"