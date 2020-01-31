النفط يقفز بعد إعلان منظمة الصحة العالمية

قفزت أسعار النفط اليوم عقب خسائر حادة تكبدتها هذا الأسبوع، في وقت عارضت فيه منظمة الصحة العالمية فرض قيود على السفر والتجارة في إعلانها لحالة طوارئ عالمية بشأن تفشي "كورونا".

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وتراجعت أسعار النفط بنحو 4% حتى الخميس، لتبلغ أدنى مستوى في 3 أشهر، قبل أن تتعافى الجمعة، في ظل قلق المستثمرين والمتعاملين من كيفية تأثير انتشار الفيروس على الطلب على النفط ومنتجاته.

وقالت محللة السوق لدى "سي إم سي ماركتس" مارغريت يانغ، إن "قرار منظمة الصحة العالمية، الذي يعارض فرض قيود على السفر والتجارة مع الصين عزز ثقة السوق، حتى على الرغم من إعلان المنظمة حالة طوارئ عالمية".

وقفزت عقود "برنت" بواقع 1.16 دولار إلى 59.45 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت بنسبة 2.5% في الجلسة السابقة.

فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 1.06 دولار إلى 53.20 دولار للبرميل. وتراجع عقد الخام بنسبة 2.2% الخميس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس "كورونا" في الصين، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 200 شخص هناك وانتشر إلى نحو 18 دولة، يشكل حاليا حالة طوارئ صحية عامة.

وعلى الرغم من التعافي الذي شهدته الأسعار يوم الجمعة، فإن المحللين ما زالوا متحفظين، ويحذرون من احتمال هبوط أسعار النفط إذا واصل الفيروس الانتشار.

المصدر: "رويترز"