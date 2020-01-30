دبي.. إعلان جنسيات أكبر المستثمرين في السوق العقارية

كشف تقرير سنوي لـ"اقتصادية دبي" عن أن الإماراتيين تصدروا قائمة المستثمرين في السوق العقاري خلال العام الماضي بواقع 10 مليارات درهم، بسبب التزايد المستمر في عدد السكان المواطنين.

وتوقع التقرير أن يحافظ الإماراتيون على حصتهم في إجمالي الاستثمارات العقارية، لافتا إلى أن المستثمرين الهنود يأتون في المرتبة الثانية بـ9 مليارات درهم، وبعدهم البريطانيون بـ4 مليارات، يليهم السعوديون ثم الباكستانيون والصينيون والأردنيون والمصريون والكنديون.

وأوضح التقرير، أن سوق العقارات في الإمارات عموما ودبي خصوصا، تمتلك إمكانات كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية غير المباشرة من خلال صناديق الاستثمار العقاري، مشيرا إلى وجود صندوقين للاستثمار العقاري هما صندوق الإمارات للاستثمار العقاري، وصندوق بنك الإمارات دبي الوطني للاستثمار العقاري وكلاهما في دبي.

وأكد التقرير، أن "الأنشطة العقارية تمثل جزءا مهما من قطاع الخدمات في اقتصاد دبي، وأنها حققت قيمة مضافة مقدارها 28.7 مليار درهم خلال العام الماضي، لتصبح بذلك خامس أهم قطاع اقتصادي في الإمارات من حيث القيمة".

وشدد القرير على أن "القيمة المضافة للأنشطة العقارية في دبي نمت بقوة خلال العام الماضي مرتفعة بنسبة 7 بالمئة، بزيادة ثلاثة أضعاف ونصف عن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي".

وبحسب التقرير، فإنه "من المتوقع أن يرتفع عدد المقيمين في دبي بمعدل سنوي مقداره 1.46 بالمئة بين عامي 2018 و2022، مشيرا إلى أن الطلب المستقبلي المتوقع على العقارات السكنية يدفع النمو في المعروض من الوحدات التي تدخل السوق سنويا، محذرا من أن زيادة المعروض من الشقق السكنية على الطلب سيشكل خطرا في السنوات المقبلة، إذ سيؤدي وجود فائض في السوق إلى المزيد من الضغط على أسعار البيع والإيجارات.

المصدر: الإمارات اليوم