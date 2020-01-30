المالية الروسية تجني 36 مليار روبل بأول طرح في العام الجديد

طرحت وزارة المالية الروسية يوم أمس الأربعاء بنجاح إصدارا جديدا لسندات القرض الفدرالي، التي شهدت طلبا كبيرا عليها.

وقالت وكالة "بلومبرغ"، إن سداد هذه السندات باستخدام قسيمة الدخل المتغيرة، سمح لوزارة المالية الروسية ببيع الحد الأقصى لمثل هذه السندات، وذلك على خلفية وجود طلب قياسي.

وطرحت الوزارة سندات من نوع OFZ-PK 24021، مع السداد في أبريل 2024 وذلك بقيمة 36.1 مليار روبل.

وبلغ حجم الطلب 171.6 مليار روبل وسعر القطع 100.45٪ من القيمة الإسمية، وهو أقل بـ5 نقاط أساس من سعر إغلاق يوم جديد مع استحقاق عام 2022.

وقال الخبير المالي أندريه كولاكوف مدير إدارة تحليل السوق في "غازبروم بنك" في حديث للوكالة: "السبب الرئيسي لهذا الطلب الكبير، هو توزيع السيولة بعد التسديد العالي لقيمة سندات القروض الفدرالية المتداولة هذا الأسبوع. أكبر هذه المدفوعات هو سداد اليوم وقسيمة كوبون لسلسلة 29011".

ومنذ يوم الأربعاء، باشرت وزارة المالية تسديد قيمة السندات والكوبونات للأوراق المالية الحكومية بقيمة إجمالية تبلغ 279.9 مليار روبل.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم الخميس عملية الاسترداد الجزئي ودفع قيمة الكوبون لإصدار OFZ 46023 مقابل 37.9 مليار روبل.

المصدر: "فيستي"