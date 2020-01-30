سوريا.. ضبط شركة ومحل في دمشق يتعامل أصحابهما بغير الليرة

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط شركة ومحل لبيع الأجهزة الخليوية في مدينة دمشق يتعامل أصحابهما بغير الليرة السورية.

ونقلت وكالة "سانا" عن الوزارة أنه تم اتخاذ الخطوة بعد توافر معلومات لدى إدارة الأمن الجنائي السوري بهذا الخصوص، وتحري مقر الشركة المذكورة والمحل بالتنسيق مع الضابطة العدلية في مصرف سوريا المركزي.

وذكرت الوزارة أنه وجد في الشركة وثائق وإيصالات محررة بالدولار تؤكد تعاملها بغير الليرة، وعثر فيها على جهازي مراقبة كاميرات ومبلغ 29.022 مليون ليرة سورية.

كذلك أشارت إلى أنه عثر في المحل على وثائق ومستندات تثبت تعامل صاحبه بغير الليرة، وعثر فيه على جهاز كمبيوتر، ومبلغ 949 ألف ليرة، وضبطت لديه سيارة خاصة نوع "رينو" دون لوحات مركونة أمام المحل تم حجزها أصولا.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع العاملين في الشركة والمحل اعترفوا بتعامل أصحابهما بغير الليرة من خلال بيع وشراء الأجهزة الخليوية ومستلزماتها بالعملة الأجنبية، لافتة إلى أنه تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سوريا المركزي أصولا، في حين ما زالت التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

المصدر: "سانا"