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5 دول تستحوذ على صادرات مصر بينها تركيا

مال وأعمال

5 دول تستحوذ على صادرات مصر بينها تركيا
Reuters
قناة السويس
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استحوذت 5 دول هي الإمارات، أمريكا، السعودية، تركيا، المملكة المتحدة، على 29.9% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2019.

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طفرة في الصادرات المصرية إلى تركيا 
طفرة في الصادرات المصرية إلى تركيا 

وبلغت القيمة التي استحوذت عليها الدول المذكورة 7.349 مليار دولار، بارتفاع نسبته 3.3% عن نفس الفترة من 2018 والمقدرة بنحو 7.116 مليار دولار.

وأشارت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى ارتفاع صادرات مصر لتلك الدول بنسبة 16.3% خلال شهر أكتوبر، لتبلغ 788.692 مليون دولار مقابل 678.111 مليون دولار خلال أكتوبر 2018.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 6.6% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 1.63 مليار دولار، في مقابل 1.711 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، بتراجع نسبته 4.7%.

وجاءت أمريكا بالمركز الثاني مستحوذة على 6.4% من إجمالي صادرات مصر خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة وارداتها من مصر لنحو 1.573 مليار دولار، في مقابل 1.426 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 ، بنمو نسبته 10.3%.

واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث مستحوذة على 6% من قيمة الصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة وارداتها من مصر نحو 1.466 مليار دولار، في مقابل 1.18 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، بنمو نسبته 24.3%.

و تراجعت  الصادرات المصرية إلى السوق التركية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2019 بنسبة 14.6% لتسجل 1.427 مليار دولار في مقابل 1.671 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 ، لتستحوذ على 5.8% من إجمالي الصادرات المصرية خلال تلك الفترة.

واستحوذت المملكة المتحدة على 5.1% من قيمة الصادرات المصرية حيث بلغت قيمة وارداتها من مصر نحو 1.252 مليار دولار، في مقابل 1.129 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 ، بنمو نسبته 11%.

المصدر: وكالات

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