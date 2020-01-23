فائض بـ18 مليار دولار في ميزانية الإمارات

أظهرت بيانات مالية إماراتية ارتفاع قيمة الفائض خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 إلى 66.32 مليار درهم (18 مليار دولار) مقارنة مع 66 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

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وجاء الفائض في المالية الموحدة، التي تشمل الميزانية الاتحادية وموازنات الحكومات المحلية، نتيجة ارتفاع قيمة الإيرادات إلى مستوى 359.2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، فيما وصلت قيمة المصروفات إلى نحو 292.88 مليار درهم في الفترة ذاتها.

وتشكل الإيرادات التي حققتها المالية الموحدة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام 2019 نحو 75.2% من إجمالي الإيرادات المتحققة طيلة العام 2018 والبالغة 477.634 مليار درهم، في حين شكلت المصروفات 75.4% من إجمالي المصروفات في فترة المقارنة نفسها.

وكشفت بيانات وزارة المالية نمو إيرادات مالية الحكومة الموحدة للدولة بنسبة 3.5% خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2019 مقارنة مع 347.15 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2018.

وعلى مستوى المصروفات فقد نمت بنسبة 4.2 % مرتفعة من 281.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2018 إلى 292.88 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2019.

وشكلت الضرائب 46.4%، 166.78 مليار درهم، من إجمالي قيمة إيرادات المالية الموحدة في نهاية سبتمبر من العام الماضي، فيما شكل بند الإيرادات الأخرى 52.5%، 188.76 مليار درهم، وجاءت بقية الإيرادات من بند المساهمات الاجتماعية.

وفي جانب المصروفات شكلت تعويضات العاملين 27.6%، 81 مليار درهم، من إجمالي مصروفات المالية الموحدة مع نهاية سبتمبر من عام 2019.

في حين وصلت نسبة المصروفات على بند استخدام السلع والخدمات 29.5% وعلى المنافع الاجتماعية 19.5% وتوزعت بقية النسبة على البنود الأخرى.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام