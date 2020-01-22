تداعيات انتشار فيروس "كورونا" الجديد على أسعار النفط؟

رجح بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" تراجع طلب الصين على النفط بسبب انتشار فيروس تاجي جديد، بما قد يؤثر سلبا على أسعار النفط وانخفاضها بحوالي 3 دولارات للبرميل.

وذكر "غولدمان ساكس" أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب العالمي على النفط في 2020 بسبب تأثير الفيروس الجديد على الاقتصاد بنحو 260 ألف برميل يوميا في المتوسط.

وبدأ انتشار الفيروس في مدينة ووهان بإقليم هوبي وسط الصين وامتد إلى سائر البلاد، إذ تأكدت 440 حالة إصابة وتسع وفيات حتى الآن، فيما امتد الفيروس حتى الآن إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.

وأحدث الفيروس الجديد، الذي قال مسؤولون في مجال الصحة إنه من الممكن انتقاله بالعدوى، قلقا بالأسواق المالية، حيث ذكّر المستثمرين بوباء المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" عامي 2002 و2003، وهو فيروس تاجي انتشر في الصين وراح ضحيته 800 شخص حول العالم.

المصدر: "رويترز"