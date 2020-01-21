شركة مغربية إماراتية تقتحم سوق الفوسفات في شرق أوروبا

رخصت الحكومة المغربية لمجموعة الفوسفات المغربية (OCP)، بالمساهمة في إحداث شركة في رومانيا مناصفة مع مجموعة "الظاهرة" الإماراتية، لدعم وصول منتجاتها إلى أوروبا الوسطى والشرقية.

وستقوم المؤسستان المغربية والإماراتية بتأسيس شركة تحمل اسم East European Fertilizer Company، "بهدف تعزيز ولوج المنتجات الفوسفاتية وتسويق علامة "OCP" التجارية في أوروبا الوسطى والشرقية"، على أن تتخذ المؤسسة الجديدة شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون الروماني.

ويسعى الجانب المغربي، من خلال هذه الشركة إلى خدمة شريحة جديدة من المتعاملين والزبائن وتخفيض التكاليف اللوجستية، من خلال الاعتماد على قاعدة العملاء المتوفرة لدى المجموعة الإماراتية في رومانيا والمناطق المجاورة.

وتعتبر شركة "الظاهرة"، واحدة من أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي، حيث تختص في زراعة وإنتاج السلع الغذائية، مثل الأرز والدقيق والفاكهة والخضر، وتمتد أنشطتها إلى جميع القارات.

إقرأ المزيد

ويتمثل النشاط الرئيسي للشركة الجديدة التي ستحدث بين "OCP" و"الظاهرة"، والتي سيبلغ رأسمالها 5 ملايين دولار، في استيراد وتخزين وتسويق الأسمدة والمنتجات والخدمات في رومانيا والبلدان المجاورة لأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية.

المصدر: هسبريس